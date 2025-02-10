ダチョウ倶楽部とアンミカさんが出演するキンライサーのテレビCM（画像：同社の公式サイトより）給湯器の設置などを行うキンライサーは2月7日、公式X（旧Twitter）でフジテレビでのCM放映を再開したことを発表した。この投稿を受けて、同日に「キンライサー」がXでトレンド入りしている。フジテレビでのCM放映再開について表明したキンライサー（画像：同社の公式Xより）多くの企業がフジテレビからCMを引き上げる一方で、CM放映を