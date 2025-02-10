国府宮はだか祭が行われる愛知県稲沢市の国府宮は、2月10日午後からのもみ合いを前に緊張と熱気で包まれています。 【写真を見る】国府宮はだか祭 神男めがけて「もみあい」へ 午前の神事は厄除け願い「女性も参加」会場は熱気と緊張！愛知・稲沢市 1250年以上の歴史を積み重ねてきた天下の奇祭 国府宮はだか祭。午後からのもみ合いを前に、10日朝、おこもり中の神男・加藤稜大さん（26）に触れ、一足早く厄を落とせるとされる昇