タレントの小倉優子が9日にインスタグラムを更新。最新のオフショットを披露すると、ファンから「超絶可愛い」「本当に綺麗」といった声が集まった。【写真】「相変わらず、美人」3児の母で女子大生、小倉優子の最新ショット小倉が投稿したのは自身のオフショット。写真にはデニムパンツにニット、ダウンジャケットを着た小倉のピースサインが収められている。3児の母にして現役大学生の小倉の笑顔に、ファンからは「超絶可