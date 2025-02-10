元大阪市長の橋下徹弁護士が珍しく石破茂首相をべた褒めである。レギュラーコメンテー ターを務める「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）は、2025年2月9日の放送で石破茂首相とトランプ大統領の日米首脳会談を取り上げた。橋下氏は冒頭で「僕は大成功だと 思います」「官僚の皆さんが本当にしっかりと準備をして、素晴らしい共同声明をまとめた」と評価した。おにぎりの食べ方、モーニングの着方言われたが大成功は「やっぱり石