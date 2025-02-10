乃木坂46の6期生として、長嶋凛桜（ながしま りお）が発表された。併せて北海道札幌市で撮影された、長嶋を紹介するムービーも公開となった。【動画】乃木坂46 6期生・長嶋凛桜、発表ムービー長嶋は北海道出身の17歳。北海道にてロケを行い、美しい雪景色や、札幌市街を背景にした映像によって、長嶋が紹介されている。映像内で映し出されている写真によって、長嶋のパーソナルな部分を伺うことができる。先日までに発表した