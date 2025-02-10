「先生めっちゃ強いんだよ〜」園児のエピソードトークが思わぬ展開に!?忙しすぎる12月。 「明日の私に任せよう」と思った「昨日の私」に激しく後悔？／保育士でこ先生6（1）小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。絶賛イヤイヤ期で何でもやり直したがる子、格好良い車にトコトンこだわる子、先生の口ぐせをマネし始める子…。子どもたち