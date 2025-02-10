読めそうで読めない漢字や、一瞬で読めたらかっこいい「難読漢字」クイズを出題します。あれこれ想像を膨らますうちに発想力が高まるかも？てにをは_ヒントちょっとした雑学・豆知識もあるので、息抜きがてらチャレンジしてみてください。問題は…てにをは_問題今回の出題漢字は「弖爾乎波」です。読みは4文字での難読漢字です。てにをは_ヒントヒント：文法に関する言葉で、単語同士をつないだり文章に一定の意味を加えたりする役