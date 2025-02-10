岸田前首相の演説会場に爆発物が投げ込まれた事件の裁判で、殺人未遂などの罪に問われている男に、検察側は懲役15年を求刑しました。木村隆二被告（25）は、2023年に和歌山市の演説会場で爆発物を投げ込み、岸田前首相などを殺害しようとした殺人未遂など5つの罪に問われています。これまでの裁判で、木村被告は爆発物を投げ込んだことは認めたものの、殺意を否認し「人を死傷させる威力はないと思う」と主張していました。10日の