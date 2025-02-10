※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ完璧な母親になることを夢見てきたペキ子は、夫・優一と結婚し妊娠。今までコツコツと勉強してきた、有名ブロガーによる「つわりにならない対策」を実践するが、どれも根拠がない。さらにつわり症状が出てきたのに絶対認めないペキ子。優一がつわりは「赤ちゃんを頑張って育てている証拠」だとやさしく諭すが、「話