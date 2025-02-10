本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、韓国のソウルフードや、前回の発売で人気を博した「海老チリ&チャーハン」など、注目の商品が登場しています。2025年2月の新商品5品まとめ(2月11日〜2月17日)「セブンイレブン 2025年2月の新商品」「ユッケジャンクッパ」(699円)「ユッケジャンクッパ」(699円)価格 : 699円販売地域 : 全国牛骨スープをベースにごま油や唐辛子を加えた韓