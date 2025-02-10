シリーズ「現場から、」です。日米首脳会談では、アメリカから日本へのLNG＝液化天然ガスの輸出拡大で合意しました。トランプ大統領は特に、日本に近いアラスカからの輸出を目論んでいます。現場を取材しました。【写真を見る】「掘って掘って掘りまくれ」トランプ氏発言にアラスカの村の住民は「とても嬉しい」 LNG＝液化天然ガスの日本へ輸出拡大で合意アラスカ州第2の都市、フェアバンクスから小型機で1時間半。雪に覆われ