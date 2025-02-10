Image: Artem Golub - Gizmodo US Samsung（サムスン）、これまでとは違うイヤホン考案中か？噂によると、Samsungは超広帯域（Ultra-Wideband：UWB）を利用して音声を伝送するイヤホンの特許を申請したようです。超広帯域は、車のロック解除や、AirTagの持ち主を「探す」機能に使われていますが、音声伝送にも応用できる可能性があります。Bluetoothが不要な世界を、Samsungが実現するかもし