長野・栄村で96歳の女性が自宅の玄関先で雪の中で埋もれた状態で見つかり死亡が確認されました。今シーズン最強の大寒波のピークは過ぎましたが、10日も、日本海側や山沿いを中心に雪が降り続いています。午前7時半ごろの山形・米沢市です。歩道の雪は人の背丈ほどあり、走るバスにも雪がこんもり積もっています。今回の記録的大雪で石川・七尾市では平年の約6倍の雪が積もっています。また、新潟・津南町で330cm、岐阜・白川村で2