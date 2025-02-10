[メキシコ市７日ロイター] - メキシコ国家統計地理情報局（ＩＮＥＧＩ）が７日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比３．５９％上昇した。伸びは前月の４．２１％から鈍化し、ロイター調査のエコノミスト予想（３．６１％）も下回った。前月比では０．２９％上昇と前月の０．３８％から鈍化。ロイター調査では０．３１％と予想されていた。変動の激しい食品とエネルギーを除くコア指数は前年同月比が３．６