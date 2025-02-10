大統領専用機「エアフォースワン」の機内で関税について発言するトランプ大統領＝９日/Ben Curtis/AP via CNN Newsource（ＣＮＮ）トランプ米大統領は９日、大統領専用機「エアフォースワン」の機内で記者団に対し、米国に輸入されるすべての鉄鋼とアルミニウムに２５％の関税を課すと１０日に発表する予定だと述べた。トランプ氏はまた、他国の米国製品に対する関税と同額の大規模な相互関税を１１日か１２日に発表する予定である