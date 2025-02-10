今回は、温活効果もある腸活におすすめの副菜レシピをご紹介します。レシピを教えてくれたのは、料理家の新谷友里江さん。食感を楽しめる汁物と、彩り豊かな副菜で腸活しながら食卓も華やかに！緑と赤のコントラストが映える！高タンパク食材・カニかまを野菜に合わせて。【このメニューでとれる腸活食材】・鶏、豚、魚・旬の野菜、海藻 ●カニかまとチンゲンサイのとろみ煮【材料（4人分）】 カニかまぼこ4本 チンゲンサ