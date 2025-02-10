ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が１０日、自身のＳＮＳを更新。橋本環奈似の美人インフルエンサーのなっちーさんとの交際を宣言した。度会はインスタグラムのストーリーズで「沢山のご質問があったので答えさせていただきます！」と切り出し「インフルエンサーのなっちーさんとお付き合いさせていただいてます！」と報告。「２人とも仕事に向き合って全力で頑張りますので、温かい応援をよろしくお願いいたします！」と寄り添う姿を