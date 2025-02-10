週明けの東京株式市場は、先週末のアメリカ市場での流れを受け、売り注文が先行しましたが、その後は、第三四半期の決算が好調だった銘柄を中心に買い注文が集まるなど、一進一退の状況です。10日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、先週末7日に比べ、40円06銭安い、3万8746円96銭、TOPIX(東証株価指数)は、2729.82でした。