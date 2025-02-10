去年、横浜市青葉区で起きた強盗殺人事件で、実行役とみられる男2人が逮捕されました。藤井柊容疑者（27）と久保田陸斗容疑者（22）は去年10月、横浜市青葉区の住宅に押し入り、現金などを奪い住民の男性（75）を殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、藤井容疑者らはこの事件ですでに逮捕、起訴されている宝田真月被告（23）が運転する車で合流し現場の住宅に侵入しました。住民の男性は手足を縛られ、顔や体