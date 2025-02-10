サッカー日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻で、モデルの由布菜月が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、夫婦ショットを公開した。由布はインスタグラムで「２０２５．０２．０９３ｒｄｗｅｄｄｉｎｇａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ４年目もよろしゅう！」と結婚記念日を迎えたことを報告。夫・上田と肩を組む２ショットなどを披露した。この投稿には「ほんと素敵（すてき）な夫婦これからも幸せでいて