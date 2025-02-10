２月１０日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル、１６頭立て）は、単勝１番人気のポイントネモ（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父アメリカンペイトリオット）が、道中２番手から４角で先頭に立つと、そのまま後続の追撃を振り切ってデビュー勝ち。２馬身差の２着はサッポロキタコ（浜中駿騎手）で、さらに５馬身離れた３着に４番人気のテーオーニュートン（岩田望来騎手）が入った。勝ちタイムは１分５６秒４（良）。