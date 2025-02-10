歌手・坂井泉水さん（０７年死去、享年４０）を中心に結成された音楽ユニット「ＺＡＲＤ」のデビュー３５周年（２０２６年）の企画第１弾となるリクエストベストアルバム「ＺＡＲＤＢｅｓｔＲｅｑｕｅｓｔ〜３５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜」が１０日にリリースされた。「ＺＡＲＤ３５周年ＹＥＡＲ」と銘打ったメモリアルイヤーの幕開けを飾る１枚。ＺＡＲＤのデビュー曲「Ｇｏｏｄ―ｂｙｅＭｙＬｏｎｅｌｉｎ