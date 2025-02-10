2017年に東日本での販売が終了した、明治のスナック菓子「カール」。スナック菓子の定番というイメージがあったため、東日本在住の筆者はかなり衝撃を受けた記憶がありますが……なんと最近、「カール」によく似た商品が東日本のスーパーなどで目撃されているそうです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「パックル」の製造者は「キャラメルコーン」などで知られる株式会社東ハトSNSなどで「カールに似て