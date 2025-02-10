フライブルク堂安律の決勝弾アシスト場面が反響ドイツ1部フライブルクの日本代表MF堂安律が現地時間2月8日の第21節ハイデンハイム戦（1-0）で決勝ゴールをアシストした。力強いドリブルとボールコントロールで相手の包囲網を突破し、最後は絶妙な浮き球のラストパスを味方に送り届けたその技巧に「これはもうジダン」とファンも称賛を送った。前節、今季リーグ戦で初めてベンチスタートとなった堂安だったが、この試合は先発に