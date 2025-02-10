外国人経営の店舗が増えている横浜橋通商店街＝１月９日、横浜市南区「庶民の台所」として愛される横浜橋通商店街（横浜市南区）で、外国人の経営する店が増えている。後継者不足などを背景に増えた空き店舗に中国人や韓国人らが出店。１０年ほどで倍増した。文化や風習の違いを乗り越え、多様性をさらなる誘客につなげるため、同商店街の協同組合が共存の在り方を模索している。同商店街は１９２８（昭和３）年に創業。約３