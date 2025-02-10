三重県紀北町で樹齢約300年の八重紅梅が見ごろを迎えています。 【写真を見る】樹齢約300年の八重紅梅が見ごろ 例年より約3週間遅く開花「一足早い春の訪れ」告げる 2月中旬まで見頃 三重・紀北町 鮮やかな赤い花を咲かせているのは紀北町の長楽寺にある早咲きの八重紅梅です。 この寺の山号である「城腰山（じょうようざん）」に因み、地元では「城腰紅梅」と呼ばれていて、樹齢約300年の古木は傷みなどがあるため、丸太で支え