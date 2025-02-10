昭和41年（1966）2月1日、ワンマン運転を開始した熊本市電の映像です。 【写真を見る】熊本市電 ワンマン運行を開始【昭和41年・1966】～RKKニュースミュージアム～熊本 ワンマン運転は車掌が乗車せず運転手がひとりでバスや電車を操作・運転する運行方法です。九州の路面電車では熊本市電が初めて導入しました。当時ニュースはこう伝えています。 「熊本市にきょうからワンマン電車が走りは