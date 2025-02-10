宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ（９日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着＝６区間８２キロ＝報知新聞社など主催）で、優勝した国学院大と５１秒差の３位だった青学大は１０日、宮古空港から福岡空港経由で次の合宿地の大分へ出発した。宮古島大学駅伝出場メンバー以外はすでに大分で合宿をスタートさせており、合流する。１８日まで「温泉県」と呼ばれる大分で走り込む。その一方で、大阪マラソン（２４日）に出場する新キャプテンの