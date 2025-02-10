先週、日本全国を襲った「10年に一度の最強寒波」。その余波は続いており、地域によってはまだまだ大雪や低温への警戒が必要な状況です。その一方で、寒さがつのるほど食材は美味しさを増していくもの。今週も、店頭にはさまざまな新商品が登場していますよ。2025年2月の新商品5選まとめ(2月11日〜2月17日)ファミリーマート2025年2月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹