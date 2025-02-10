俳優の岸本加世子（64）が9日、自身のインスタグラムを更新し、自身がCMにも出演したかつての愛車との再会を報告した。【写真】懐かしい＆若い！岸本加世子、千葉真一さんと共演したトヨタ“スポーティーセダン”の約40年前“当時もの”チラシ岸本は「GQ愛車の履歴書」という企画で、1981年に発売されたトヨタ『カリーナ』（3代目）と再会したことを報告。「若い頃十数年、千葉真一さんと務めさせて頂いたトヨタカリーナのCM。