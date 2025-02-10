巨人の浅野翔吾外野手が１０日までに自身のＳＮＳを更新。キャンプ中のオフショットを公開した。浅野はインスタグラムで「食事会最っ高に楽しかったです」と井上温大投手、横川凱投手、堀田賢慎投手だけでなく、プロ野球ファンの俳優・鈴木福も交えた食事会の様子を披露した。この投稿には「あれ？福くん？…」「福君がいる食事会、楽しそう！」「凄（すご）いメンバーですねどんな話したんやろう」「食事会〜豪華〜〜！