ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は開業20周年から、ブランドスローガンを『NOLIMIT！』とし、限界の無い超感動・超興奮のエンターテイメントを提供して来た。この度、新ブランドアンバサダーに俳優の北村匠海が就任することが決定。映画、テレビドラマ、歌手、声優、クリエイターなど幅広い分野で活躍する北村は「僕自身も『NOLIMIT！』という、限界を作らないことは常日頃考えています。役者だったり、音楽だっ