2025年3月8日（土）〜9月7日（日）まで、ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo（豊洲）にて、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王（ラムセス2世）とその時代にまつわるエジプトの至宝180点を展示する特別展『ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』が開催される。エジプト政府公認として過去最大級の展覧会である本展は、アメリカ、フランスなど5会場でのワールドツアーにて200万人を動員。アジア初上陸とな