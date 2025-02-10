財務省が発表した国際収支によりますと、海外との貿易や投資で日本がどれだけ稼いだかを示す去年の経常収支は29兆2615億円の黒字でした。▼貿易赤字が縮小したほか、▼海外子会社からの配当が増え、黒字幅は過去最大です。一方、動画配信やクラウドサービスなどの支払いに伴う、いわゆる「デジタル赤字」はおよそ6.5兆円に膨らんでいます。