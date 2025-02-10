気象台は、午後0時5分に、なだれ注意報を留萌市、増毛町、小平町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、増毛町、小平町に発表（雪崩注意報）留萌地方では、風雪や大雪、なだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■留萌市□なだれ注意報【発表】10日にかけて警戒■増毛町□なだれ注意報【発表】10日にかけて警戒■小平町□なだれ注意報【発表】10日にかけて警戒