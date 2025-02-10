ミヨシ油脂 [東証Ｓ] が2月10日昼(11:50)に決算を発表。24年12月期の連結経常利益は前の期比15.9％増の30億円に伸びたが、25年12月期は前期比29.2％減の21.3億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比40円増の100円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比99.7％減の300万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.1％→0.1％に急悪化し