JR山手線は信号機トラブルの影響で内回りの運転を見合わせていましたが、午前10時ごろ、並行する京浜東北線の線路を利用し、運転を再開しました。現在も遅れが続いています。山手線はけさ、浜松町駅から新橋駅間で信号が赤信号から切り替わらなかったことから、内回りの運転を見合わせ、2時間半後の午前10時ごろに並行する京浜東北線の線路を利用し、運転を再開しました。徳島から旅行で来た人「『もうここはしばらく動かないから