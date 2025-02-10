2025年2月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 2月11日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。ローソン2025年2月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、贅沢なスイーツをチェックしてみてはいかがでしょうか?「盛りすぎ! ふわ濃チーズケーキ」(319円)「盛り