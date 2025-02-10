17日から確定申告が始まるのを前に、福岡市で税理士による無料相談が行われています。福岡市博多区の九州北部税理士会館では、税理士およそ20人が、納税者自身で申告書を作成・提出できるよう相談に応じています。税理士会によりますと、所得税3万円、住民税1万円が控除される、定額減税に関する記入方法の相談があるということです。無料相談の対象は、会社員で給与収入が800万円以下の人や、事業者で所得金額が300万円以下の人な