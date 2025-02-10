【モデルプレス＝2025/02/10】なにわ男子の道枝駿佑が、19日発売の「non-no」（以下「ノンノ」／集英社）4月号の特別版表紙に登場。今回は、表紙・特集内写真・とじ込み付録の厚紙ピンナップの写真すべてをSnow Manの向井康二が撮影している。【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”◆道枝駿佑、“Photo Boy”向井康二とのコラボ実現今号では、所属事務所のオーディション時から道枝を見守っている先輩であ