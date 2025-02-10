ドジャースの大谷翔平（30）が、日本時間10日、妊娠を公表している真美子夫人と愛犬・デコピンを連れてアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設を訪れた。球団施設がオフ日のこの日、大谷は私服で現れ、デコピンと遊んだりとリラックスモードだった。約30分間、愛犬とのまったりした時間を過ごした大谷は、練習することなく球団施設を後にし、同地入り後初の休日を楽しんだ。ドジャースのバッテリー組は同12日にキャンプ初日を迎える