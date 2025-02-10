¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/10¡ÛÇµÌÚºä46¤Î±óÆ£¤µ¤¯¤é¤È°æ¾åÏÂ¤¬¡¢19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Önon-no¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Î¥ó¥Î¡×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë4·î¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£°æ¾å¤ÏÆ±»ï½é¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢ÂÀ¤â¤â¥Á¥é¥ê¢¡±óÆ£¤µ¤¯¤é¡õ°æ¾åÏÂ¡Önon-no¡×É½»æÅÐ¾ì2024Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¥Î¥ó¥Î¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÆ±»ï½é¤ÎÉ½»æ»£±Æ¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¡¢¾ï¡¹Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»£±ÆÁ°¤Ï¾¯