¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/10¡ÛZARD¤¬2·î10Æü¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖZARD Best Request ¡Á35th Anniversary¡Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢35¼þÇ¯YEAR´ë²è¤È¤·¤Æ½é¤ÎÍ­´ÑµÒ¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¡¢¹ë²Ú¼Ì¿¿½¸2ºýÆ±»þÈ¯Çä¡¢ZARD¤æ¤«¤ê¤Î´Ø·¸¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛZARD¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¼Ì¢¡ZARD¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë²èÂ³¡¹ZARD¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ë¸þ¤±