１０日前引けの日経平均株価は前営業日比４０円０６銭安の３万８７４６円９６銭と小幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２０２８万株、売買代金概算は２兆１５６４億円。値上がり銘柄数は７５８、対して値下がり銘柄数は８１２、変わらずは６８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方にやや売り先行で始まったものの、その後日経平均は下げ渋る展開となり、前週末終値を上回る水準で推移する場面もあった