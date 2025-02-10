内外トランスライン [東証Ｐ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。24年12月期の連結経常利益は前の期比1.0％増の44.9億円になったが、25年12月期は前期比13.2％減の39億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.3％増の13.6億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の11.6％→11.2％に低下した。 株探ニュース