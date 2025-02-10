今週は目まぐるしく天気が変化します。「雪から雨へ」、「3月並み暖かさ」、「春一番」、「花粉の飛散」。冬から春へ、少しずつ季節は進んでいきそうです。【動画】極端な気候はこの先どうなるのか専門家に聞くきょう（月）今季最強寒波のピークは過ぎたものの、北日本と北陸はきょうも局地的に雪が強まる予想です。すでに平年を大幅に超える積雪になっている所も多く、屋根からの落雪の危険性が高まっています。雪崩の発生にも