大分県大分市の県立芸術文化短期大学では、10日から一般選抜の入試が始まりました。 県立芸術文化短期大学の一般選抜は音楽科や国際総合学科など4つの学科で行われています。122人程度としている募集人員に対し、2024年よりも81人少ない273人が出願していて、全体の倍率は2.2倍となっています。学科ごとの倍率は美術科で3倍、情報コミュニケーション学科で2.8倍などとなっています。 県立芸術文化短期大学