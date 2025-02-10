一般社団法人「渡辺吉田芸術文化育英会」は10日、次世代のエンターテインメントを担う人材を募集すると発表した。同会は、代表理事吉田美樹（株式会社ワタナベエンターテインメント代表取締役社長／株式会社渡辺プロダクション代表取締役会長）が奨励、育成事業を目的とし、非営利団体として2023年9月26日に設立。あふれるコンテンツの中で自分の求めるエンターテインメントに出会える機会を創出するために、未来ある若者を支援し