今回のお悩み「奨学金は繰り上げ返済した方が良い？どれくらいお得になる？」月に2万円弱、奨学金を返還しています。投資に興味はあるものの、一人暮らしで奨学金を払い続けながらさらに積み立てをするのはなかなか厳しく、手が出せません。繰り上げ返済でさっさと完済してしまった方が良いのでしょうか？繰り上げ返済ってどれくらいお得になるのですか？（20代後半／薬剤師）奨学金の返済は、返済期間は15年、20年と長期間に