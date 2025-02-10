「BCNランキング」2025年1月の月次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位10.9インチiPad Wi-Fi 64GB シルバーMPQ03J/A（アップル）2位10.9インチiPad Wi-Fi 64GB ブルーMPQ13J/A（アップル）3位LAVIE Tab T10T1055/EAS（NEC）4位10.9インチiPad Wi-Fi 256GB シルバーMPQ83J/A（アップル）5位10.2インチiPad Wi-Fi 64GB スペースグレイMK2K3J/A（アップル）6位11インチiP